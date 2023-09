Rentrée au Luxembourg : Le pays compte 10 700 élèves de plus qu'en 2017!

LUXEMBOURG – 113 416 élèves, très exactement, vont faire leur rentrée dans le fondamental et le secondaire. Contre 111 161 en 2022/2023 et 102 713 en 2017/2018. On fait le point sur les chiffres clés de la reprise.