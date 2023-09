Un confident pour les lycéens face au harcèlement scolaire

Avant l'été, les images d'une lycéenne de 14 ans se faisant maltraiter avaient choqué au Luxembourg. Les harcelements scolaires sont bien une réalité dans le pays et le ministère de l’Éducation nationale veut réagir à la rentrée. Parmi les priorités présentées mercredi par Claude Meisch, un nouveau rôle a fait son apparition. Le «DPE», pour «délégué à la protection des élèves», prendra ses fonctions dès le 15 septembre, dans chacun des lycées luxembourgeois.

Cette nouvelle fonction viendra renforcer les équipes scolaires. Le délégué aura pour mission «la promotion du respect des droits de l’élève, la prévention et la protection contre toute forme de maltraitance». Ce nouveau rôle est tiré de la loi votée en juin dernier, portant sur le bien-être des élèves. Cette personne est désignée «parmi le personnel du service psycho-social, d’accompagnement scolaire et du service socioéducatif», précise le ministère.

Dans le fondamental aussi à l'avenir

Il ne s'agit donc pas d'un travail à part mais d'une casquette supplémentaire. Aucune prime n'est prévue pour cette fonction. L'étudiant qui le sollicite pourra s'appuyer sur lui, étant donné qu'il aura le rôle d'un «conseiller» et un «soutien» Une vraie plus value considère le ministre Claude Meisch.