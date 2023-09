«Je suis contente de retrouver mes copines et de travailler un peu»

«Le plus grand défi va être de leur faire aimer l'école, admet Claude Nickts, enseignant de l'école fondamentale de Mersch, dès qu'on aime, on a envie d'apprendre et on retient aussi bien». Dalia, 11 ans, attendait la rentrée avec impatience. Pour elle, c’est la dernière à l’école fondamentale de Mersch ce vendredi, avant d’aller au lycée. «Mes copines me manquaient beaucoup et j’avais hâte de partager ce qu’on a fait pendant les vacances», confie-t-elle. Dans sa classe, la jeune a pu échanger avec le ministre de l’Éducation en personne, venu spécialement pour la rentrée. Lieu de vacances, occupations… Claude Meisch s’est prêté au jeu des questions réponses avec les jeunes.