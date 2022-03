Rentrée SNJ: «Bougez plus, mangez mieux»

La nouvelle campagne du Service national de la jeunesse (SNJ) a présenté vendredi son programme.

LUXEMBOURG - Alors que la campagne «Tous différents, tous égaux» a été clôturée et que l'année culturelle touche à sa fin, le Service national de la jeunesse (SNJ) a présenté vendredi le programme 2007/2008 et sa nouvelle campagne: «Bougez plus, mangez mieux». Le but: inciter les jeunes à manger sain et équilibré. En impliquant maisons de jeunes, associations, écoles et lycées, le SNJ s'engagera dans des projets éducatifs axés sur l'égalité des chances, la créativité et la citoyenneté.