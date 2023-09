Rentrée universitaire : «Belval c'était un désert, et là on a un campus génial»

Passées par Bruxelles, Selma et Sarah ont préféré rentrer.

Selma a 20 ans, tout pile comme l'Université du Luxembourg où elle vient d'entrer en première année de droit. Alors hier, la jeune femme, originaire de la capitale, et son amie Sarah, 22 ans, qui vient du sud du pays ont tenu à faire un passage à la cérémonie des 20 ans de l'Uni.

«Pour une Université aussi jeune, elle a beaucoup évolué en 20 ans et elle est déjà très importante au niveau international», souligne Selma. «Il faut profiter de cette Université et y garder l'esprit du Luxembourg», abonde Sarah.

«L'Uni est une bonne université» Selma, étudiante

Après une expérience mitigée à Bruxelles, toutes deux ont choisi d'étudier au pays. «Avant on se disait toujours, on va étudier à l'étranger, mais on a vu qu'il y avait des programmes intéressants ici aussi et que c'est une bonne université», poursuit Selma qui apprécie, au Luxembourg, «la relation entre l'étudiant et l'université avec beaucoup plus de communication avec les profs, l'administration...» «Les groupes sont aussi plus petits et le professeur peut davantage se concentrer sur les problèmes de chacun», ajoute Sarah.

En poste depuis bientôt 12 ans à l'Uni, Paul Wilmes, professeur en écologie systémique, a été aux premières loges pour voir l'institution grandir. «Elle démontre un élan au niveau national et international. En termes de visibilité, de recherche et par les étudiants qu'on forme qui sont désormais partout dans le monde et qui contribuent comme l'Université à la société au Luxembourg. 40 000 étudiants ont déjà été formés ici, c'est un nombre important».

Des progrès à faire sur le logement

Le directeur adjoint du Luxembourg Centre for Systems Biomedicine souligne la transformation de l'Uni en termes d'infrastructures. «C'est frappant. Belval c'était un désert il y a un peu plus de dix ans et maintenant on a un campus génial, un encadrement important pour la recherche et l'éducation».

Et l'avenir? «Il y a des défauts mais on a une dynamique qui va dans le bon sens», lance Paul Wilmes. Selma et Sarah retiennent, elles, les progrès à faire pour le logement. «Même si on vient du Luxembourg, il faudrait nous donner plus de chances d'avoir un logement seul, insiste Sarah. Je pense que pour le moment ce sont d'abord ceux qui viennent de l'étranger qui ont eu la chance d'avoir un logement. Et ce serait bien de développer ça aussi pour les résidents». «Nous sommes toutes les deux chez nos parents et voulions toutes les deux un logement mais cela n'a pas été possible», conclut Selma.