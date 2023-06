Guerre en Ukraine: Les combattants de Wagner «font demi-tour» pour éviter un bain de sang

Emmanuel Macron s’est entretenu avec les présidents polonais Andrzej Duda et américain Joe Biden, ainsi qu’avec les chefs de gouvernement allemand Olaf Scholz et britannique Rishi Sunak, en évoquant «l’impact possible des événements en cours en Russie sur la guerre en Ukraine». «Ils ont également confirmé leur engagement et leur détermination à soutenir l’Ukraine pour lui permettre de recouvrer son entière souveraineté», a précisé la présidence française.