Le Luxembourg en bref: 209 élèves renvoyés de leur lycée

La police luxembourgeoise a signalé plusieurs cambriolages, la nuit passée au Grand-Duché. Peu après 22 heures, une habitante de Frisange a surpris trois cambrioleurs dans son appartement en rentrant chez elle. Ceux-ci se sont aussitôt enfuis par le jardin et ont pris la direction d'Aspelt à bord d'un véhicule.

A Itzig, vers 22h20, un habitant de la rue de la Libération a pu mettre en fuite deux cambrioleurs après que ceux-ci aient déjà soulevé les volets de la maison et tenté de s'introduire à l'intérieur en forçant une fenêtre.

Vendredi après-midi, une maison individuelle de la rue de Mamer à Bertrange a été cambriolée et des bijoux et un téléphone portable ont été volés. Les cambrioleurs s'étaient introduits de force à l'intérieur du bâtiment en brisant une fenêtre et avaient fouillé toutes les pièces.