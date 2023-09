«Réorganisation»: 55 postes seraient menacés chez Goodyear Luxembourg

Goodyear emploie 3 500 personnes au Luxembourg. Editpress

Le LCGB a révélé hier que l'entreprise Goodyear, qui emploie 3 500 personnes au Luxembourg, a annoncé «par voie interne (...) un plan de transformation qui aura pour conséquence une réorganisation des activités en Europe». Le syndicat évoque 1 200 postes menacés au total, dont certains au Luxembourg. Toutefois, «les activités de production luxembourgeoises ne seraient pas remises en question. Il s’agirait d’une transformation des métiers de type administratif».

L'OGBL précise de son côté que la direction de Goodyear Luxembourg a annoncé vouloir supprimer 55 postes de travail, «exclusivement des emplois administratifs». Selon le syndicat, la direction a fait savoir qu’elle invitera les syndicats dans les prochains jours afin de discuter de la situation. L'OGBL réclame un plan de maintien dans l'emploi.

L'entreprise a confirmé hier son intention de restructurer sa région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) pour devenir une organisation plus simple, plus efficace et centrée sur le client.

1 200 postes supprimés, 500 créés

«Les changements proposés incluent la rationalisation de la région EMEA autour de deux unités commerciales de produits (Consumer EMEA et Commercial EMEA); la simplification des équipes en contact avec les clients avec moins d'échelons de prises de décision; la centralisation des fonctions d’entreprise; et la consolidation des activités de recherche et développement dans la région», explique la direction dans un communiqué transmis à L'essentiel.

«Ces actions, qui restent soumises à la concertation des parties prenantes , entraîneraient une suppression d’environ 1 200 postes dans la région. De plus, environ 500 nouveaux postes seraient créés, principalement au sein de l’organisation Global Business Services de Goodyear», précise le communiqué. Au total, cela représente une réduction globale d’environ 15% de l’effectif salarié de Goodyear dans la région.

«Même si la restructuration est un choix difficile, elle est nécessaire si nous envisageons l’avenir. Ces actions amélioreront non seulement notre position concurrentielle en matière de coûts, mais faciliteront également les relations commerciales avec Goodyear dans la région et permettront une croissance future», a déclaré Chris Delaney, président des activités Europe, Moyen-Orient et Afrique de Goodyear.