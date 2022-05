Insta en deuil: «Repose en paix jolie Elodie»: une influenceuse meurt à 31 ans

Insta en deuil : «Repose en paix jolie Élodie»: une influenceuse meurt à 31 ans

Les influenceuses françaises sont sous le choc: Élodie Castiglioni, 31 ans et plus de 50 000 abonnés, est décédée lundi d'un cancer foudroyant.

Élodie Castiglioni n'est plus: la jeune femme, influenceuse mode, s'est éteinte lundi après avoir été frappée par un cancer foudroyant. C'est sa sœur qui a annoncé la triste nouvelle sur Instagram: «Cette tumeur, localisée au niveau de son magnifique visage, était très agressive et s’est propagée à une vitesse foudroyante… Elle a été tellement forte… une vraie guerrière ma sister d’amour». Un message posté sur le compte Instagram de la modeuse disparue, suivi par plus de 50 000 abonnés.