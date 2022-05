Au Luxembourg: Reprendre du poil de la bête grâce aux animaux

«Ca a été prouvé que la présence animale apaise, explique Tanguy Maziers, éducateur en médiation animale. De plus, être aux côtés des animaux peut peut-être lui permettre de s’ouvrir plus facilement que lors d'une thérapie classique, en cabinet». L'objectif étant une augmentation de l'estime de soi. «L'animal ne juge pas, ce qui facilite l'entrée en relation avec l'enfant».

Patrick a 23 ans. Il y a deux ans, en raison de divers problèmes familiaux, il quitte la maison et se retrouve seul en immeuble social, à Soleuvre. Toute envie de projets et d'avenir s'arrête alors nette pour le jeune homme. Mais depuis janvier, Patrick a retrouvé la force de se lever grâce au centre équestre de Kehlen, où il se rend deux fois par semaine. Là-bas, il s’occupe de Caramel et Léo, deux ânes, ou encore de Chocolat, l'un des chevaux de l'ASBL Solidarité Jeunes. Le jeune homme, qui est habituellement suivi par un psychologue, donne désormais de son temps pour ces animaux, une nouvelle forme de thérapie.

L’ASBL met à disposition six cochons-d'Inde, trois ânes et deux chevaux dans le centre équestre de Kehlen. «En général, les ateliers durent entre 1h30 à 5h par semaine, cela dépend de chacun. Les jeunes s’occupent de nettoyer les enclos, nourrir les animaux, les soigner, les balader… Une liste de tâches à accomplir leur permet d'avoir aussi des responsabilités. Parfois leur psychologue assiste aussi à la séance». Et pour certains, c’est la révélation. «Il y en a qui arrivent avec des problèmes de concentration et la relation avec l’animal les débloque»