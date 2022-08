Aviation : Reprise de la grève de Ryanair en Espagne: six vols annulés

Six vols internationaux de Ryanair ayant pour départ ou destination l’Espagne ont été annulés lundi matin, au premier jour d’une nouvelle grève du personnel navigant de la compagnie irlandaise à bas coût, a annoncé l’un des syndicats à l’origine du mouvement. Cette grève s’ajoute à celles engagées dans d’autres compagnies à bas coût – notamment la britannique Easyjet – depuis le début de l’été en Espagne, en pleine saison touristique et alors que l’activité redémarre après la pandémie de Covid-19.

Quatre des six vols de Ryanair annulés à 09h00 devaient partir de Barcelone ou y atterrir, les deux autres ayant pour départ ou destination l’aéroport de Palma de Majorque, dans l’archipel des Baléares, selon l’Union syndicale ouvrière (USO), qui a organisé cette grève avec le Syndicat indépendant du personnel navigant aérien (SITCPLA). Cette grève chez Ryanair, qui offre plus de 650 liaisons avec l’Espagne, a eu jusqu’à présent un impact limité se traduisant surtout par des retards. Lundi matin, les vols retardés, tous intérieurs, étaient au nombre de 28. Les employés en Espagne de l’entreprise irlandaise ont lancé le 8 août leur troisième cycle de grèves depuis le début de l’été, beaucoup plus étendu cette fois-ci, puisqu’il doit se poursuivre jusqu’au 7 janvier 2023, à raison de quatre jours par semaine (du lundi au jeudi).