Crash de Pokhara : L'espoir de retrouver des survivants est «nul», selon un responsable local

L’appareil en feu a été retrouvé dans un ravin profond de 300 mètres, situé entre cet ancien aéroport créé en 1958 et le nouveau terminal international ouvert le 1er janvier à Pokhara, porte d’entrée pour les alpinistes du monde entier et les pèlerins.

Il s’agit de l’accident aérien le plus meurtrier en trois décennies au Népal. Le bimoteur ATR 72 de la compagnie Yeti Airlines en provenance de la capitale Katmandou avec 72 personnes à son bord – 68 passagers et les quatre membres de l’équipage – s’est écrasé dimanche vers 11 h alors qu’il approchait de l’aéroport local de Pokhara.

Il s’agit de l’accident aérien le plus meurtrier en trois décennies au Népal. Le bimoteur ATR 72 de la compagnie Yeti Airlines en provenance de la capitale Katmandou avec 72 personnes à son bord – 68 passagers et les quatre membres de l’équipage – s’est écrasé dimanche vers 11 h (6 h 15 au Luxembourg) alors qu’il approchait de l’aéroport local de Pokhara.

L’appareil en feu a été retrouvé dans un ravin profond de 300 mètres, situé entre cet ancien aéroport créé en 1958 et le nouveau terminal international ouvert le 1er janvier à Pokhara, porte d’entrée pour les alpinistes du monde entier et les pèlerins. Les militaires ont utilisé des cordes pour récupérer les corps au fond du ravin jusque tard dans la nuit de dimanche à lundi. «En raison du brouillard, les recherches ont été interrompues. Nous les reprendrons d’ici une ou deux heures, quand le temps s’améliorera», a déclaré lundi à l’aube l’officier de police. L'espoir de retrouver des survivants au lendemain de l'accident au Népal d'un avion transportant 72 personnes à bord est désormais «nul», a déclaré lundi un haut responsable local. «Nous avons retrouvé 68 corps jusqu'à présent. Nous sommes à la recherche de quatre autres corps (...). Nous prions pour qu'un miracle se produise. Mais, l'espoir de retrouver quelqu'un en vie est nul», a déclaré Tek Bahadur KC, chef du district de Taksi où l'avion s'est écrasé dimanche.

Quinze étrangers à bord

ATR, le constructeur de l’appareil, a précisé dans un communiqué qu’il s’agissait d’un ATR 72-500, assurant que ses spécialistes étaient «pleinement engagés pour soutenir à la fois l’enquête et le client» Yeti Airlines. L’aviation civile népalaise, essentielle pour ravitailler les régions reculées du pays et y acheminer randonneurs et alpinistes, a connu un véritable essor ces dernières années. Elle souffre cependant d’une formation des pilotes et d’une maintenance insuffisantes. L’Union européenne a interdit à tous les transporteurs népalais d’accéder à son espace aérien pour des raisons de sécurité.