Mexique : Reprise des travaux sur le tronçon suspendu du Train Maya

Les travaux ont repris le 13 juillet, grâce à une mesure qui a classé, en novembre, les grands projets d’infrastructure publics comme des enjeux de «sécurité nationale». Avec cette ordonnance, qui a l’effet d’un décret, Andrés Manuel López Obrador cherche à protéger ses projets d’infrastructure de recours judiciaires, qui ralentiraient leur construction, et à accélérer l’obtention de permis et de licences.

Le Train Maya «est un projet de sécurité nationale en raison des chemins de fer», a déclaré lundi, Javier May, directeur du Fonds national pour le développement du tourisme (Fonatur), qui pilote ce projet de 1 500 kilomètres. En conséquence, le gouvernement a décidé de reprendre les travaux sur le tronçon 5, de 60 km, qui relie les stations touristiques de Playa del Carmen et de Tulum sur la côte caraïbe, a déclaré Javier May.

Joyau touristique menacé

Lundi, les organisations Greenpeace et Save Me from the Train ont séparément mis en garde contre la reprise des travaux par le gouvernement avant la décision finale de la justice, ce qui, selon elles, viole la loi et menace les écosystèmes de la Riviera Maya, joyau touristique du Mexique.