: Reprise totale des relations diplomatiques entre Israël et la Turquie

Israël a annoncé mercredi le rétablissement total des relations diplomatiques avec la Turquie et le retour des ambassadeurs dans les deux pays.

«Il a été décidé d'élever le niveau des liens entre les deux pays à des relations diplomatiques pleines et entières et de renvoyer les ambassadeurs et les consuls généraux dans les deux pays», a indiqué le Premier ministre israélien Yaïr Lapid dans un communiqué.