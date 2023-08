Une explosion dans un magasin fait une dizaine de morts

La forte explosion a secoué la zone commerciale de San Cristóbal, lundi, vers 15 h 10 (21 h 10 en Suisse). Elle a déclenché un incendie et une gigantesque colonne de fumée. L’onde de choc a ébranlé des bâtiments voisins.

Une puissante explosion à l’origine indéterminée, survenue dans une zone commerçante de la province de San Cristobal, dans le sud de la République dominicaine, a fait onze morts, dont un bébé, 59 blessés et une dizaine de disparus, selon un nouveau bilan des autorités mardi.

Le Centre des opérations d’urgence a fait état d’au moins 11 morts et de 59 blessés. «Il y a 11 (corps identifiés), mais il y a plus de cadavres», a expliqué le directeur de l’autorité, Juan Manuel Mendez. «Il faut déterminer si les ossements appartiennent à un seul corps ou s’il y a plusieurs cadavres». Mardi après-midi, les pompiers étaient toujours à pied d’œuvre pour tenter de venir à bout de l’incendie, a constaté un journaliste de l’AFP, Juan Manuel Mendez précisant que «quatre foyers» restaient actifs.

«Une enquête pour déterminer les causes de l'accident»

«Nous faisons tout ce qui est humainement possible (…) pour enquêter sur la situation des onze personnes disparues», avait-il assuré avant que le dernier bilan du Centre des opérations d’urgence ne soit diffusé. «Une enquête sera menée pour déterminer l’origine et les causes de ce terrible accident», a précisé Luis Abinader.