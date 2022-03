République tchèque: 6 morts dans l'accident d'un train

Un bilan encore provisoire fait état 6 morts et 31 blessées après qu'un train international eut heurté vendredi les décombres d'un pont, ont annoncé les sauveteurs.

Les premières informations de la police faisaient état d'au moins dix morts et d'une centaine de blessés. Les morts sont cinq femmes et un homme, a indiqué le porte-parole des services de sauvetage de la région, Lukas Humpl, sans fournir des précisions sur la nationalités des victimes.

Treize des 31 blessés souffrent de blessures graves, a-t-il ajouté. Le train assurait la liaison entre la ville polonaise de Cracovie et Prague et devait arriver dans la capitale tchèque à 14 heures locales.

La locomotive et six wagons ont déraillé à la suite du choc, selon lui. "Les dégâts sont importants", a également dit M. Kucera. Selon le porte-parole des pompiers, cité par la télévision publique CT, le pont en reconstruction s'est effondré directement sur le premier et deuxième wagon du train qui passait au-dessous.