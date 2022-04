Claude Petit : «La réputation du Mullerthal dépasse les frontières»

LUXEMBOURG – Claude Petit, directeur du Natur- & Geopark Mëllerdall, est l'invité de la «Story» de L'essentiel Radio toute la semaine.

La séquence du 28 avril

Pour faire partie de la famille des «Unesco Global Geoparks», il a fallu déposer un dossier de candidature en novembre 2020. Un an plus tard, deux évaluateurs délégués de l’UNESCO ont visité la région pendant trois jours, se sont documentés et ont envoyé un rapport au «Geoparks council».

La séquence du 27 avril

La séquence du 26 avril

«C'est très difficile. On peut entrer dans la région de différentes façons. Beaucoup d'endroits me plaisent… », lance-t-il d'abord, avant de finalement trancher. «Je conseillerais de choisir une étape du Mullerthal Trail et de découvrir l'un de nos 22 géosites, qui aident à découvrir l'histoire du territoire, par exemple le Schéissendëmpel, le plus connu» ajoute-t-il.