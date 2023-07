Un rescapé du 11-Septembre se noie en sauvant des enfants

Luke Laidley était père de trois enfants de 7, 5 et 3 ans.

Ce qui devait être un jour de célébration a viré à la tragédie, mardi sur le lac Michigan. À l’occasion de la fête nationale américaine, Luke Laidley a pris les commandes d’un bateau près d’Elder Beach, à Winnetka (Illinois). L’embarcation tractait derrière elle un canot rempli d’enfants hilares, quand celui-ci s’est soudainement renversé. Constatant que plusieurs jeunes étaient en difficulté, l’Américain de 43 ans s’est jeté à l’eau pour leur porter secours. Selon des témoins, Luke a passé environ une minute sous l’eau avant de réapparaître avec les enfants et de le mettre en sécurité.

On ignore si le père de famille a été victime d’un malaise en sautant à l’eau ou s’il s’est noyé, toujours est-il qu’il a perdu connaissance. D’autres personnes présentes sur le bateau ont tenté de le réanimer. Emmené d’urgence à l’hôpital dans un état critique, Luke a succombé peu après son arrivée.

Selon ABC 7, le quadragénaire était marié et père de trois enfants de 7, 5 et 3 ans. Le 11 septembre 2001, il venait de commencer son deuxième jour de travail au World Trade Center. Employé de l’entreprise Morgan Stanley, le financier se trouvait au 61e étage de la tour Sud quand le second avion détourné par des terroristes s’y est écrasé.