Attentat du 13 novembre : Rescapés ou endeuillés, les accros au procès

Au procès des attentats du 13-Novembre, ils sont là tous les jours ou presque, depuis huit mois. Ces rescapés ou proches de victimes sont devenus «accros» à cette salle d'audience.

On les repère, au bout de quelques semaines ou quelques mois. Joëlle est tout le temps assise sur les bancs de gauche «entre le 7e et le 8e rang». Camille a sa place près de l'allée centrale, Cédric est à droite, contre le mur. «C'est de là qu'on voit le mieux les accusés», estiment-ils tous les trois.

Cédric, 41 ans, «scientifique» et «cartésien» - il a compté les corps quand on lui a dit de ne «pas regarder» lors de l'évacuation du Bataclan -, n'attendait rien mais s'est pris de passion pour le procès. Témoignages, enquête, géopolitique et radicalisation, vie des accusés... contrairement à d'autres que l'on voit arriver dossier et CV des accusés sous le bras, il ne prend pas de notes mais ne rate rien. Plusieurs ont été surpris de cette «addiction» à l'audience. «Demain je dois voir des amis mais je n'ai pas envie», avoue Gérard, la soixantaine, qui était allé seul au Bataclan. «Ils ne comprennent pas mais il faut que je vienne sinon ça me manque».