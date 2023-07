Débordement sur les réseaux sociaux: «Les gens pensent souvent qu'ils peuvent tout dire»

Les discours de haine ont fleuri durant le Covid. Unsplash

En 2022, la BEE SECURE Stopline a reçu 169 signalements pour des contenus racistes, révisionnistes ou discriminatoires et des discours de haine dont une centaine tombait sous le coup de la loi. ¨Pour rappel, un commentaire pour incitation à la haine ou à la violence est punissable de 8 jours à 2 ans de prison et d'une amende de 250 à 25 000 euros.

Transmis au parquet, ce dernier a proposé à certains – pour éviter les sanctions – de participer au programme «Dialoguer plutôt qu'haïr» lancé par l'ASBL Respect.lu. Au premier semestre 2023, ils ont ainsi été une trentaine à s'astreindre à suivre les six séances pour essayer de participer au débat public tout en restant dans les clous de la loi.

«Personne ne m'écoute»

«Les gens confondent souvent leur salon et les réseaux sociaux et pensent qu'ils peuvent tout dire en toute impunité au nom de la liberté d'expression», explique Karin Weyer, psychologue et directrice de l'ASBL. Depuis le Covid, les barrières ont sauté, les débordements se sont multipliés «parce que les gens étaient dans une bulle, chez eux, stressés par la maladie, par le vaccin, sans possibilité de dialoguer directement avec les autres».

Tous les ingrédients étaient réunis pour que les bornes soient dépassées. «Ce qui est touchant dans tout ceci, c'est qu'en fait, souvent, les personnes qui suivent le programme me disent "personne ne m'écoute"», confie Karin Weyer. «Et ils se sentent obligés de crier pour exister». Avec les outrances qui vont avec.

«Donner leur opinion mais en toute légalité»

Durant six mois, l'ASBL tente de décortiquer avec eux leur cheminement, pourquoi ils sont arrivés à de tels propos et comment ne pas les réitérer. «Certains disent "puisque c'est comme ça, j'arrête tout, je ne commenterai plus rien" mais ce n'est pas le but, l'objectif, c'est qu'ils puissent participer au débat public, qu'ils puissent donner leur opinion mais en toute légalité».

La colère, la frustration et l'ignorance sont souvent à l'origine des propos haineux. «On les aide à comprendre qu'insulter ou appeler à la haine n'améliorera pas leur situation personnelle». Comme Pit, pris en exemple par l'ASBL, qui lance un «Qu'ils se noient tous!» à l'encontre des réfugiés qui, selon certains messages sur les réseaux sociaux, pourraient disposer de smartphones dernier cri grâce aux aides gouvernementales quand lui travaille du matin au soir sans pouvoir se payer ce luxe.

«La vérité n'a plus une place centrale»

Pour tordre le cou à ces fausses représentations, l'ASBL envoie ses stagiaires sur le terrain, au contact: dans un centre pour réfugiés par exemple ou encore à Cinqfontaines, ancien couvent devenu centre d'internement nazi depuis lequel quelque 300 Juifs ont été déportés mais aussi à la Chambre des députés pour comprendre le travail des politiques, sous le feu des critiques. «Ils ont pu discuter et se rendre compte que derrière les élus, il y avait avant tout des hommes et des femmes et qu'ils prenaient des décisions en tenant compte de tout un tas de contingences».

Un contact avec la réalité qui aide nombre d'entre eux à prendre conscience qu'ils ont été trop loin mais qui ne suffit toutefois pas toujours. «Les théories complotistes ont toujours existé mais elles étaient hier marginales, elles sont aujourd'hui beaucoup plus visibles et difficiles à combattre», explique Karin Weyer. «Parce que la vérité n'a plus une place centrale». Et de citer l'exemple d'une dame: «Elle pouvait dire que Lady Di n'était pas morte et quelques minutes plus tard asséner que c'était la CIA qui l'avait tuée».

Frontière floue entre faits et opinions

Des théories qui, selon elle, peuvent se développer parce que la frontière entre les faits et les opinions est parfois floue: «Autrefois, il y avait moins de médias, c'était plus clair, aujourd'hui – et je m'en réjouis – l'offre est beaucoup plus abondante mais c'est à chacun de faire le tri et tout le monde n'est pas armé pour».

C'est la raison pour laquelle l'ASBL est en train de développer une formation accessible en ligne. Disponible l'année prochaine, elle permettra à tout un chacun de comprendre où s'arrête la liberté d'expression et où commence l'incitation à la haine et à la violence. Un projet pour lequel elle vient d'être récompensée par un prix de l'inclusion numérique remis par le Grand-Duc et Marc Hansen, ministre délégué à la Digitalisation.