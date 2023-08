Réseaux sociaux: Elon Musk annonce les appels audio et vidéo sur le réseau X

Le réseau social X va permettre de passer des appels audio et vidéo, a annoncé son propriétaire Elon Musk jeudi, une étape pour faire de l'ancien Twitter une «application à tout faire». «Les appels audio et vidéo arrivent sur X», a écrit Elon Musk dans un message sur la plateforme, sans indiquer la date de lancement de ces nouvelles fonctions, qui avaient été annoncées en mai dernier. Elles seront accessibles sur Android, iOS, Mac et PC, et sans avoir besoin d’un numéro de téléphone, a-t-il précisé. «X, c’est l’annuaire mondial», a-t-il ajouté.