Elon Musk va rendre X, ex-Twitter, payant

Et si X, anciennement Twitter, devenait payant pour tout le monde? Le projet qui fait peur à bon nombre d'utilisateurs a été confirmé par le patron du réseau social lui-même Elon Musk, lundi, lors d'une conversation en direct avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Musk et Netanyahu ont également évoqué les dangers liés à l'intelligence artificielle (IA) et la politique israélienne, en plus de la modération des contenus sur X.