Réseaux sociaux: L’UE interdit les publicités ciblées sur Facebook et Instagram

Amende quotidienne en Norvège depuis mi-août

Le régulateur norvégien des données avait enjoint mi-juillet à Meta de cesser de recueillir, sans consentement explicite, les données des utilisateurs de Facebook et Instagram dans le but de leur adresser des publicités ciblées, et lui impose depuis mi-août une amende quotidienne. L’EDPB a adopté vendredi dernier «une décision urgente et contraignante» pour étendre cette interdiction aux trente pays de l’Espace économique européen (les 27 États membres de l’UE, Norvège, Islande, Liechtenstein), a-t-il indiqué dans un communiqué.