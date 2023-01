Berny Ley : «Réserver ses vacances sur internet n'est pas moins cher»

La séquence du 30 janvier

«Des humains qui qui donnent des conseils, qui analysent vos besoins et qui trouvent les meilleurs réponses» précise-t-il. Réserver ses vacances sur Internet est-il plus cher? Non, selon Berny Ley. «Il y a cette croyance, souvent, qu’Internet est moins cher, mais non. Il y a aussi en agence des first minute et des last minute qui sont beaucoup moins chers que le prix normal» ajoute-t-il.