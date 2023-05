ING Réserver son voyage sur Internet ou en agence?

Lorsqu’on décide de réserver son voyage, plusieurs options sont possibles. Passer par une agence de voyage est la solution la plus facile mais avec Internet, il est de plus en plus facile d’organiser et de créer son voyage. Chaque solution a des avantages et des inconvénients, tout en correspondant à des voyageurs qui voient le voyage différemment.

Réserver son voyage via une agence, c’est généralement un gage de sécurité. En effet, un voyage tout compris et «clé en main», c'est souvent la solution la plus naturelle pour un voyage tranquille dans le pays de ses rêves. Les voyages proposés par les agences de voyages sont souvent très attractifs et permettent de ne pas se soucier des lieux à visiter, du timing entre le vol et l'hôtel, de la réservation de certaines activités… Bref, les agences de voyages permettent aux vacanciers d'être tranquilles et sereins tout au long du séjour. De plus, certaines agences spécialisées sur certaines destinations proposent des voyages entièrement adaptés à vos envies et vos exigences. Cela revient généralement assez cher mais il est ainsi possible de composer son voyage sur mesure.

Les professionnels du tourisme savent également conseiller, guider, informer sur les pays ou encore trouver des réductions auprès des hôteliers et des compagnies aériennes qu’ils connaissent bien. Ils peuvent également s'occuper des visas, des transferts tout en vous proposant des séjours qui ont fait leurs preuves. Passer par une agence permet également d'éviter les mauvaises surprises tout en vous accompagnant une fois sur place, si jamais des problèmes surviennent.

D’un autre côté, composer son voyage devant son écran permet évidemment une liberté totale. Et la diversité des offres présentes en ligne permet aussi aux internautes de pouvoir comparer les prix, les offres, les destinations… Ainsi, en cas de préparation anticipée du voyage, les prix peuvent être réellement plus attractifs que ceux qui sont proposés par les agences de voyages (ce qui est valable également pour les agences en ligne).

Internet permet surtout de créer un voyage et un séjour uniques, car il faut se plonger dans la destination pour composer son parcours, croiser des informations, chercher certaines réponses sur des forums dédiés. Bref, cela demande plus de travail mais c’est aussi l’occasion de se plonger dans son futur voyage de façon très active et très curieuse. C’est presque une façon de voyager deux fois: une première fois en le préparant et une deuxième fois en le vivant!

Bien sûr, il y a un hic! S'il vous arrive quelque chose, impossible de se retourner contre qui que ce soit. Et si vous ne trouvez pas d'hôtel le soir venu, le stress peut parfois monter. En même temps, certaines de ces situations, si elles se terminent bien, peuvent faire de très jolis souvenirs!

On l’aura compris, les voyages achetés en agence correspondent plus aux personnes qui n’ont pas envie de se compliquer la vie et d’avoir de mauvaises surprises. Plus complexe mais aussi plus aventureux, le voyage composé sur Internet s’adresse quant à lui à celles et ceux qui aiment la nouveauté, le dépaysement et qui aiment vivre un voyage qui leur ressemble.