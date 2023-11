L'Ukraine revendique l'élimination d'un responsable russe en zone occupée

M. Filiponenko a été «impliqué dans l'organisation de chambres de torture» pour «prisonniers de guerre et civils» ukrainiens dans la partie occupée de la région de Lougansk et «a personnellement» participé aux tortures, a accusé le GUR sur Telegram. Les renseignements ukrainiens ont ainsi lancé une menace de «représailles» envers «tous les criminels de guerre et collaborateurs». Plus tôt dans la journée, des médias et responsables russes avaient rapporté la mort de Mikhaïl Filiponenko dans l'explosion de son véhicule à Lougansk.