Afghanistan : Resté incognito jusqu’ici, un dirigeant taliban dévoile son visage

Sirajuddin Haqqani est apparu publiquement et pour la première fois lors d’une cérémonie à l’école de police à Kaboul.

La seule photo connue de lui figurait sur un avis de recherche du FBI: Sirajuddin Haqqani, l’un des dirigeants talibans les plus secrets, s’est montré samedi pour la première fois à visage découvert lors d’une cérémonie officielle à Kaboul. Il est apparu comme de nombreux hauts dirigeants du régime, portant une longue barbe fournie et un turban noir surmonté d’un châle blanc.

«Terroriste mondial»

Jusqu’à leur prise du pouvoir en août, Sirajuddin Haqqani était à la fois l’un des trois chefs adjoints des talibans dirigés par Hibatullah Akhundzada, et le chef du puissant réseau qui porte son nom. Réseau notamment accusé d’avoir commis certains des attentats les plus violents perpétrés par les talibans en Afghanistan ces 20 dernières années. Sirajuddin Haqqani figure toujours sur la liste des suspects les plus recherchés du FBI, qui le qualifie de «terroriste mondial» et l’accuse d’entretenir des «liens étroits» avec le réseau Al-Qaïda.