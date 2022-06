Défi au Luxembourg : Rester chez soi le plus longtemps possible, malgré l'âge ou la maladie

Quand l'âge avance et/ou que la maladie vous touche, l'enjeu est de savoir si le maintien à la maison, chez soi, est possible. Au Luxembourg selon les données du ministère de la Sécurité sociale, 8 800 personnes bénéficiaires de l'assurance dépendance vivent à domicile, soit «2/3 des bénéficiaires de l’assurance dépendance». Plus qu'un constat, c'est devenu un enjeu de société et d'ailleurs à son lancement en 1999, l'assurance dépendance «visait à favoriser et à développer le maintien à domicile», glisse le ministère.

Un objectif encore affirmé avec la réforme de 2018, laquelle a renforcé différentes prestations et activités à domicile. Parmi les 8 800 bénéficiaires, 72% profitent de l'intervention d'un aidant qui assure en grande majorité les tâches de la vie quotidienne. «Préparation des repas, médicaments, courses, lessives…», détaille le ministère de la Sécurité sociale. Du très concret mais pas seulement: «81% des aidants indiquent offrir également un soutien moral à la personne dépendante», à en croire une enquête de satisfaction réalisée auprès des acteurs concernés et dont les résultats ont été dévoilés jeudi.

S'inspirer de ce qui se fait dans d'autres pays

Et selon le ministère, l'intervention de ces aidants est déterminante pour garantir le maintien à domicile. «71% estiment que, grâce à son aide, la personne dépendante peut rester à domicile au lieu d’aller en établissement», indique l'enquête. On retiendra aussi que 79% des aidants «ont un lien émotionnel fort avec la personne dépendante». Et l'accompagnement ne s'arrête pas à la journée, 16% doivent intervenir «chaque nuit», au risque de subir en retour quelques impacts sur sa propre vie personnelle. En 2021, la «helpline» dédiée mise en place a reçu 11 000 appels d'assurés, soit environ une trentaine d'appels chaque jour.