Un lien avec le meurtre de Diana? : Les analyses des restes humains en Allemagne prennent plus de temps que prévu

TEMMELS – Début novembre, des restes humains ont été retrouvés près de la ville frontalière allemande de Temmels. On ne sait toujours pas de qui il s'agit. Un éventuel lien avec l'affaire Diana est étudié.

Découverte macabre à Temmels, non loin de la frontière grand-ducale, le 1er novembre dernier: un passant est tombé sur des restes humains.

Lundi dernier , la police de Trèves espérait que les résultats de l'analyse ADN des parties du corps retrouvées à Temmels (Allemagne) seraient bientôt disponibles. Le fait que l'analyse prenne plus de temps est apparemment lié à l'état des restes humains retrouvés, indique notre confrère allemand Trierische Volksfreund. Le porte-parole de la police ne s'attend donc pas à obtenir des résultats dans l'immédiat.

Plus le temps passe, plus il est difficile d'isoler le matériel génétique humain, a-t-il expliqué. «Il est notamment mélangé à des bactéries, auxquelles s'ajoute de l'ADN animal qui est inévitablement présent dans la nature et qui pourrait également se trouver dans les échantillons», peut-on lire dans le rapport de police.