Au Luxembourg: Restopolis a sa recette face à la pénurie et la hausse des prix

«On a remplacé de l’huile de tournesol par de l’huile de colza. Son goût est fort, on verra si ça plaît à nos convives. Mais on ne pouvait pas utiliser de l’huile de palme, par écologie, ou de la graisse animale, car la demande en plats végétariens est grande», relate Monique Ludovicy, qui dirige le service de restauration scolaire Restopolis.

Face à la pénurie et à la hausse des prix de certains produits alimentaires dans un contexte post-pandémique et de guerre en Ukraine, Restopolis a dû s’organiser. Le défi était de maintenir le même service dans les 112 restaurants et cafétérias, gérées par Restopolis dans l’enseignement secondaire et à l’université, sans répercuter la hausse des prix sur les clients, sans réduire les portions, sans transiger sur la qualité et en respectant les engagements sur la part de produits bios et locaux.