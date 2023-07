Des restos luxembourgeois en compétition à la télé allemande

L'émission gastronomique allemande «Mein Lokal, Dein Lokal» fait étape au Luxembourg cette semaine. Diffusé sur Kabel Eins, le programme met traditionnellement en concurrence cinq restaurants d'une même ville et fait donc une exception pour le Grand-Duché. Cette fois, ce sont cinq chefs répartis à travers le pays qui doivent être jugés, sous le regard du célèbre cuisinier-animateur Mike Süsser.

Le concept est simple et sembable à d'autres programmes du genre. Chaque jour, le savoir-faire d'un restaurateur est mis à l'épreuve dans son établissement, évalué par les quatre autres en compétition. Ce lundi, pour ouvrir le bal, les téléspectateurs ont pu découvrir Kim Mathekowitsch, gérante de la Brasserie Abtei, de l'Abbaye de Neumünster, rénovée en 2022. Un cadre superbe «et historique», relève Kabel Eins, pour lancer cette semaine d'émissions.

Et le bilan pour la Brasserie Abtei a été positif à l'issue d'un test stressant. «Superbe ambiance, équipement haut de gamme. Les aliments sont d'une qualité incroyable, de belles portions et presque trop, un bon prix, tout est super!», a lancé lundi soir Mike Süsser, comblé en fin d'émission. Même l'addition, de 435 euros, a convaincu le jury et les autres restaurateurs. L'établissement de Kim Mathekowitsch a obtenu 30 points.