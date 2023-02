Sécheresse : Restrictions d'eau inédites: «La France est en état d’alerte»

«La France est en état d’alerte» et «on a environ 2 mois de retard de remplissage» des nappes, a reconnu mercredi sur Franceinfo Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, en première ligne pour gérer les tensions sur l'usage de l'eau entre agriculture, production électrique, loisirs et écosystèmes.

«Pas d’agriculture sans eau»

Lundi prochain, le ministre doit réunir des préfets afin de «prendre des mesures de restriction qui soient +soft+, dès le mois de mars, pour éviter de se retrouver dans des situations catastrophiques d’arbitrage» à l'approche de l'été. Pendant ce temps, les Pyrénées-Orientales sont en alerte sécheresse depuis juin, rejoints par le Var depuis vendredi. Et dans les Landes, mardi, un millier d'agriculteurs ont manifesté préventivement pour défendre leurs quotas de prélèvement et la construction d'ouvrages pour stocker l'eau.

«On n’a pas de plan»

Or ces projets suscitent de vives tensions avec les militants écologistes, qui réclament de repenser le modèle agricole pour s'adapter au changement climatique. L'heure est donc aux économies d'eau, un thème sur lequel la France fait figure de mauvais élève. «On a eu une culture de l’abondance», a encore déclaré le ministre Béchu, avec «moins de 1% de nos eaux usées retraitées», alors qu'elles «sont réutilisées 10 fois plus en Italie, 20 fois plus en Espagne» et près de 85 fois plus en Israël.