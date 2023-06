Jeux des petits États européens: Les résultats de la journée de vendredi

Dévastés après avoir perdu la finale par équipe la veille, Eric Glod et Luka Mladenovic ont cette fois pu exulter. Les deux Luxembourgeois ont remporté la médaille d'or en double, en battant en finale (3-1) les Maltais Felix Wetzel et Dimitrij Prokopcov, leurs bourreaux de mercredi.

«Le double et par équipes, c'étaient les catégories que je voulais le plus gagner, parce que c'est toujours plus beau de partager les émotions, savoure Luka Mladenovic. Avec la déception d'hier, c'est tellement bien… On s'est réorganisés dans notre tête pour transformer nos émotions d'hier en positif. Je suis vraiment fier de nous, de comment on a réagi.»