Idées reçues : Rétablissons certaines vérités sur le soutien-gorge!

Qu'on le veuille ou non, le soutien-gorge déchaîne les passions et cristallise une bonne part des injonctions sociales faites aux femmes. Si ces quelques centimètres de tissus sont un fantasme permanent, plusieurs idées reçues lui collent aussi aux baleines. En voici cinq à jeter à la poubelle:

À la puberté, le soutien-gorge limite la croissance des seins

Tout comme les chaussures n’empêchent pas les pieds de grandir à l’adolescence, le soutien-gorge ne limite pas non plus la croissance de la poitrine. Il ne doit pas être trop serré, simplement, parce que cela cause des pressions désagréables.