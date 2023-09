Ondes sur l'iPhone 12: dois-je m'inquiéter si j'en possède un?

Cela ne signifie par pour autant que les utilisateurs de ces appareils se soient mis en danger, et ce pour plusieurs raisons, liées à l'application par les autorités du principe de précaution. En premier lieu, il existe tout simplement très peu de lien avéré entre des problèmes de santé et l'exposition aux radiofréquences, soit les ondes électromagnétiques émises par les téléphones ou d'autres appareils comme les bornes wi-fi.

Cancers, infertilité, Alzheimer?

Des seuils retenus très faibles

Dans le cas des iPhone 12, il faut noter que le seuil dépassé ne concerne que l'absorption des ondes par les membres en contact très rapprochés avec l'appareil et non l'organisme dans son ensemble quand le téléphone est par exemple porté dans un sac. En tout état de cause, les seuils retenus par les autorités sont extrêmement faibles par rapport aux liens établis par la littérature scientifique entre température corporelle et exposition aux ondes.