Transports : Retour à la normale à Tunis après une grève impromptue

La circulation est revenue à la normale à Tunis, jeudi matin, après un arrêt complet mercredi, à l’appel de la branche transport de la puissante centrale syndicale UGTT pour protester contre un retard de plus de 10 jours dans le paiement des salaires et un mauvais état des infrastructures de la société publique Transtu. Le ministère des Transports a annoncé dans un communiqué, tard mercredi, la «reprise du trafic sur le réseau de bus et métro (tramways), et la suspension de la grève brutale menée par les salariés de l’entreprise, à l’issue d’une séance de négociation» entre la direction de Transtu et les syndicats. Le ministère a confirmé le paiement des arriérés de salaires et de divers avantages (tickets-restaurants, primes de nuit ou de productivité etc.) perçus habituellement par les salariés de Transtu.