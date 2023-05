Événement au Luxembourg: Retour dans le passé le temps d'un week-end

1 / 11 La seconde édition du marché steampunk à Dudelange s'est tenue ce week-end. En plus de ravir les amateurs de l'époque victorienne, l'événement est caritatif. Marion Mellinger/L'essentiel La seconde édition du marché steampunk à Dudelange s'est tenue ce week-end. En plus de ravir les amateurs de l'époque victorienne, l'événement est caritatif. Marion Mellinger/L'essentiel La seconde édition du marché steampunk à Dudelange s'est tenue ce week-end. En plus de ravir les amateurs de l'époque victorienne, l'événement est caritatif. Marion Mellinger/L'essentiel

Grâce au marché steampunk organisé ce week-end opderschmelz à Dudelange, des passionnés de Back to the past ont plongé les visiteurs dans l'époque victorienne. Chapeaux décorés, longues robes, monocles et montres à gousset sont les accessoires indispensables des amateurs de steampunk rencontrés ce dimanche.

«Cela nous change du quotidien et apporte un peu de fantaisie», explique Mandy, venue d'Aspelt avec son amie Danielle. Pour Lorraine et Damien, «c'est l'occasion de discuter, mais aussi de faire des rencontres», racontent-ils.

Embarquer dans un autre univers

Anne, Metina, Celine et Elke n'ont pas hésité à venir de Sarre (Allemagne). «On aime cet état d'esprit. En étant costumé, on embarque dans un autre univers et on peut être quelqu'un d'autre», raconte Anne.

Ce ne sont pas Davy, maître canonnier, et Renée la Vigie, membres de l'équipage des Pirates des trois frontières qui vont dire le contraire. «On aime l'Histoire, la piraterie, faire nos propres costumes. Incarner un personnage c'est super. Ces marchés nous permettent de compléter nos costumes», présente le couple. Grâce aux 26 exposants présents, ils ont l'embarras du choix: chapeaux, costumes, bijoux et autres accessoires.

Un marché caritatif

Sur son stand, Benoit Jacquet propose de faire une pause et de prendre la pose. Il photographie comme au début du siècle dernier et développe les clichés en direct. «En dix minutes, la personne a sa photo. Elle n'est pas parfaite et c'est voulu. Tout est fait à la main de la mise au point, au développement, en passant par la prise de vue».