Luxembourg/Belgique : Retour de la galère entre Rodange et Athus dès lundi

L'avenue de l'Europe, entre Rodange et Athus, sera à nouveau fermée à la circulation à partir de ce lundi, pour tout le mois d'août.

Dès lundi minuit, l'avenue de l'Europe sera totalement fermée à la circulation. Et ce jusqu'au 31 août 6h. Comme en début d'année, des déviations seront mises en place pour le trafic venant du Luxembourg, de France et de Belgique: via la traversée de la Grand-Rue à Athus, côté belge, ou par la route de Longwy (N5) à Rodange.