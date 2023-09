Retour des vacances d'été: Imprimer ses photos, un remède anti-déprime

Square One, Pexels

«Deux tiers des livres photo sont liés aux vacances et aux voyages», précise Laurence Courtinat-Vernon, directrice générale en France du groupe allemand Cewe, interrogée par le quotidien français, qui rappelle que les ventes sont également importantes pendant la période de Noël et des célébrations comme la fête des mères ou la Saint-Valentin.

Oui, toujours. Parfois. Non, j’oublie de le faire. Non, je ne vois pas l’utilité.

Chasser la déprime de la rentrée

L’album photo permet de se remémorer les bons moments, ce qui redonne le sourire et permet de chasser la déprime de la rentrée. «La nostalgie améliore l'humeur, l'estime de soi et le sentiment d'appartenance sociale.

Elle accroît aussi la motivation», analyse Constantine Sedikides, Professeur de psychologie sociale et de la personnalité à l’Université de Southampton, en Angleterre. Selon ses recherches de 2014, la nostalgie peut contrer l’isolement, l’ennui et même l’anxiété liée des moments stressant, comme le retour au travail.

Exprimer sa créativité

Avec de nombreuses options de personnalisation de la mise en page, le livre photo confectionné et commandé en ligne devance petit à petit l'album physique dans lequel il faut coller les clichés un à un.

Pourtant, de nombreux internautes expriment leur créativité en réalisant des carnets de voyage, qui allient photographies, dessins, textes et souvenirs ramenés de voyages comme des billets de train, des tickets de musée ou des menus de restaurant. Certains sites proposent même des kits comprenant des autocollants et des stylos.

Un sondage OpinionWay pour Photobox de novembre 2021, indiquait que 76% des Français, majoritairement les femmes et les moins de 35 ans, impriment leurs clichés sur papier. Parmi eux, 46% créent des albums avec.

En 2022, Cewe annonçait près de 5,9 millions de livres photo vendus en Europe, se rapprochant des chiffres d’avant la pandémie (6,6 millions en 2019): «C’est le produit qui génère le plus de revenus et qui permet de fidéliser le plus nos clients».