Retour d’une femme à poigne à la tête du Bangladesh

L'alliance formée autour de la Ligue Awami, un parti laïc de centre-gauche de l'ancienne Premier ministre du Bangladesh Cheikh Hasina Wajed, a remporté les élections législatives de lundi.

Le Bangladesh est un pays coincé entre l'Inde à l'Ouest et la Birmanie à l'Est.

L'alliance formée autour de la Ligue Awami a remporté plus de 75% des 300 sièges de l'Assemblée nationale, à l'issue d'élections législatives censées rétablir la démocratie après deux années d'état d'urgence. Plus de 70% des 81 millions d'électeurs avaient bravé le froid lundi pour ces premières législatives depuis 2001.

L'ex-Premier ministre bangladaise Cheikh Hasina Wajed est une bête politique depuis 20 ans: fille du père de l'indépendance du Bangladesh, elle a réchappé d'un attentat et était en prison il y a six mois pour corruption et meurtres. À 61 ans, cette femme à poigne affichant un éternel sourire est assurée de retrouver le poste de chef du gouvernement qu'elle avait perdu lors des élections de 2001 au profit de sa rivale de toujours, Mme Khaleda Zia.