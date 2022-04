Couverture de «V Magazine» : Retour fracassant de Gisele Bündchen après 7 ans d'absence

Le top brésilien de bientôt 42 ans fait la couverture du prochain magazine V. Une première depuis l'annonce de sa retraite en 2015.

C'est la première fois qu'elle refait une couverture depuis 2015. Instagram V

«Tout comme un musicien peut prendre quelques années tranquilles avant de sortir un nouvel album, l'un des plus grands noms de la mode peut également faire une pause puis revenir devant la caméra dès qu'elle est prête», écrit le magazine V. Et quel retour! Gisele Bündchen pose devant l'objectif de Blair Getz Mezibov et semble plus forte et confiante que jamais.

Instagram V

«Quand vous êtes dans la vingtaine, vous essayez de vous intégrer et vous essayez d'appartenir à quelque chose», a-t-elle confié au magazine. «Quand vous êtes dans la quarantaine, vous vous sentez plus à l'aise dans votre peau. J'ai l'impression que je n'ai fait que devenir plus forte avec le temps, et c'est dans tous [les aspects] de ma vie».

Et ce n'est pas son mari, Tom Brady, qui dira le contraire. Il a posté une des photos en story sur Instagram accompagnée de deux flammes et de deux cœurs. Le quaterback ne peut pas reprocher à sa femme de reprendre du service alors que lui n'a réussi à être en retraite qu'un petit mois et demi!

Quand on pense qu'elle a eu du mal à percer au tout début de sa carrière, les professionnels la trouvant trop atypique, avec son long nez et sa mâchoire carrée. C'est Alexander McQueen qui tombe sous le charme et la fait défiler pour la première fois en 1996. Elle enchaîne ensuite les couvertures et les défilés pour les plus grands et a fait les beaux jours de «Victoria's Secret» avant de lever le pied avec l'arrivée de Benjamin (en 2009) et Vivian (en 2012).

AFP

Elle avait annoncé sa retraite en 2015 en posant une dernière fois pour le Vogue brésilien.