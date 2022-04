Evénement à Luxembourg : Retour fracassant de la Duck Race sur l'Alzette

1 / 29 23.04 Marée jaune dans la Pétrusse! Vincent Lescaut/L'essentiel C'est la Duck Race qui est de retour. Vincent Lescaut/L'essentiel Quelque 16 000 canards en plastique ont fait la course dans le Grund. Vincent Lescaut/L'essentiel

Épargnée par les averses, la Duck Race a fait un retour retentissant à Luxembourg-Ville, ce samedi après-midi. Depuis l’Abbaye de Neumünster et en direction des rives de Clausen, des milliers de canards en plastique ont pris tout leur temps pour descendre l’Alzette à un rythme très très très lent. Un tempo qui a permis aux plus petits de patienter et de s’éclater et aux plus grands de s’hydrater et de se restaurer comme il le faut pour cette 21e édition.

«On a eu de la chance avec le temps et beaucoup de gens sont venus», se sont félicités deux membres de l’organisation, la Table Ronde Luxembourgeoise. «Tous les canards sont bien arrivés et les numéros vont être contrôlés avant d’être annoncés au public. Des caméras sont là sur la ligne de départ et d’arrivée. On n’est vraiment pas là pour tricher. Les gagnants seront connus via la presse en début de semaine prochaine».

Un huissier pour tout vérifier

16 000 canards en plastique, vendus 5 euros pièce, ont ravi un public très nombreux massé sur les berges de l’Alzette. «Revoir le public, ça change tout», ajoute un organisateur. «L’arrivée était vraiment sensationnelle et c’est important de préciser que l’on ne perd aucun canard en plastique dans la rivière». Le vainqueur remportera une VW Taigo et 30 autres prix seront encore décernés dont un vélo électrique et de nombreux bons d’achat. Le tout offert par les sponsors et les membres de l’organisation».