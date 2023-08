Retour gagnant pour Neymar, auteur d'un joli doublé

Kylian Mbappé en disgrâce, Lionel Messi parti, «Ney» reste la seule grande star restante du club parisien. Il a célébré son retour avec un éclat, une passe décisive, d’une habile talonnade pour Asensio (88e), couronnant son doublé. «Ney» a marqué son premier but au bout d’une série de dribbles, conclue par une feinte avec la semelle pour tromper ses gardes du corps et son tir dévié est ensuite entré avec l’aide du poteau (40e).

Sur le second, but il s’est échappé côté gauche pour aller battre le gardien Kim Jeong-hoon (83e). Après la victoire contre Le Havre (2-0), il s’agit du deuxième succès estival du PSG, tenu en échec par Al-Nassr (0-0) et battu par le Cerezo Osaka (3-2) et l’Inter Milan (2-1).