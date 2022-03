Syrie : Retour massif de déplacés dans le sud syrien

Un accord conclu vendredi entre les forces russes et les rebelles a convaincu quelque 60 000 civils de rentrer chez eux, dimanche, malgré de nouveaux raids aériens.

Des dizaines de milliers de civils déplacés sont rentrés dimanche, chez eux, dans le sud syrien, à la faveur d'un accord entre les rebelles et le régime de Bachar el-Assad.

Des dizaines de milliers de civils déplacés sont rentrés dimanche, chez eux, dans le sud syrien, à la faveur d'un accord entre les rebelles et le régime de Bachar el-Assad. Cet accord n'a cependant pas empêché les aviations syrienne et russe de mener à nouveau des raids aériens meurtriers dans deux secteurs.

Après avoir consolidé son pouvoir sur la capitale Damas et ses environs, en chassant rebelles et djihadistes, le régime et son allié russe ont lancé une offensive le 19 juin pour reprendre la province de Deraa, au sud de la capitale. Une partie était aux mains des insurgés. Ces violences ont poussé à la fuite 325 000 personnes selon l'ONU. Une partie a trouvé refuge près de la frontière avec la Jordanie ou de la ligne de démarcation sur le plateau du Golan, occupé en partie par Israël.