Tennis: Retour réussi pour Novak Djokovic

Le No 1 mondial et tenant du titre Novak Djokovic a repris pied sur la terre battue du Masters 1000 de Rome vendredi en s’imposant au 2e tour face à l’Argentin Tomas Etcheverry (ATP 61) 7-6 (7/5) 6-2. À quinze jours de Roland-Garros (28 mai-11 juin), le Serbe, qui a évolué avec une protection autour de son coude droit, n’a pas levé toutes les interrogations sur son état de forme après trois semaines loin des courts, depuis son faux-pas en quarts de finale du tournoi de Banja Luka.

Bousculé mais gagnant

Après la perte de sa première mise en jeu, «Nole» s’est attelé à resserrer son jeu et à trouver ses repères sur le court central du Foro Italico, se plaignant lors d’un changement de côté d’une épaisseur de terre trop importante perturbant les rebonds ou faisant quelques mouvements de relâchement comme s’il avait les jambes lourdes.

Le No 1 mondial encore pour quelques jours (il sera délogé après le tournoi par l’Espagnol Carlos Alcaraz) a connu un second set autrement plus tranquille, après avoir breaké d’entrée cette fois. Djokovic rencontrera au 3e tour le Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 33), tombeur de Stan Wawrinka 6-4 7-6 (7/3).