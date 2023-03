Jeux vidéo : Le retour surprise de «Dragon Ball Budokai Tenkaichi»

Alors que la saga «Dragon Ball» est omniprésente ces dernières années, dans le monde des jeux vidéo, avec dans le désordre «Dragon Ball Xenoverse», «Dragon Ball FighterZ», «Dragon Ball Z Kakarot» ou encore «Dragon Ball Fusions», la version «Budokai Tenkaichi» était tombée dans l’oubli depuis sa dernière apparition en 2007 sur PS2/Wii. Mais Bandai Namco a surpris tout le monde en dévoilant dimanche un trailer (NDLR: à voir ci-dessus) dans lequel on voit Son Goku concentrer son ki pour se transformer en Super Saiyajin God Super Saiyajin et arborer une chevelure bleue du plus bel effet.