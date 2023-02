Auto: Retour très musclé pour la nouvelle Civc Type R

1 / 8 Hondq Hondq Hondq

Pour fêter les 25 ans de la Type R, les ingénieurs japonais ont voulu marquer le coup, en signant la version la plus aboutie de la berline haute performance. Plus longue, plus large et plus basse, sa nouvelle silhouette se dessine sur des nouvelles jantes légères de 19 pouces et la belle nippone est un savant mélange de sobriété et d’agressivité. Un caractère matérialisé par ses prises d’air, son imposant aileron arrière et ses trois sorties d’échappement.

À l’intérieur, cette Civic Type R ne renie rien de son ADN. Installé dans le confort des ses sièges enveloppants rouges en alcantara, on fait face à un tableau de bord sobre et moderne, qui intègre les dernières technologies et qui surplombe une boite de vitesse manuelle au levier chromé. L’habitacle, spacieux, offre un espace remarquable à l'arrière.

Sous le capot, le bolide nippon jouit du moteur turbo le plus puissant jamais installé, avec un quatre-cylindres 2 litres qui développe 329 chevaux. La traction la plus rapide du monde revendique fièrement 5,4 secondes au 100 km/h et une vitesse de pointe de 275 km/h.

Performances bluffantes

La transmission manuelle est d’une précision rare et le passage des rapports se fait avec fluidité . Si elle est taillée pour la vitesse, la Honda Civic Type R affiche une polyvalence insolente. Et elle le doit en partie à sa suspension pilotée. Douce et maniable en ville en mode confort, elle est dynamique, sur les sinueuses routes de campagne, dont elle aspire les instabilités de l’asphalte avec rigueur en mode Sport.

Mais c’est sur circuit que l’Asiatique dévoile le mieux ses atouts. L'«ultime» mode R libère la sonorité sauvage de la bête et dévoile des performances bluffantes. Puissance d'accélération, stabilité, adhérence, le plaisir monte à chaque tour de piste. Cette nouvelle Type R est assurément un modèle avec lequel il sera très difficile de rivaliser.