Commerces au Luxembourg: Retour (un peu confus) du marché au Knuedler

Enfin. Après plus de deux ans et demi d'exil à Hamilius les étals des marchands ont fait leur retour, samedi matin, sur la place Guillaume II. Un cadre nettement plus esthétique et un retour au bercail sur un Knuedler qui a connu de longs travaux. Le chantier n'est d'ailleurs pas tout à fait terminé, puisqu'une partie de la place, au pied de la statue équestre de Guillaume, reste inaccessible.

Arrivée confuse

«Il faut le temps de s'habituer», reprend la commerçante. «Certains n'étaient pas encore là il y a deux ans et demi, quand on est partis, et la place et les rues autour ne sont plus les mêmes». Quoi qu'il en soit, «on est mieux ici, c'est plus compact, on est tous ensemble sur la place», alors qu'à Hamilius, les étals étaient aussi répartis sur les rues adjacentes. «Ici, c'est plus pratique». «En plus ils nous ont mis des installations au top, ici», conclut une autre marchande.