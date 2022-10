Accident mortel à Lausdorn : Retrait de permis pour le fugitif, le policier acquitté

LAUSDORN – Le tribunal de Diekirch a rendu son verdict ce jeudi, concernant le conducteur et le policier au volant du fourgon, impliqués dans l'accident dit «de Lausdorn».

Dans la nuit du 13 au 14 avril 2018, un policier luxembourgeois est décédé dans l'exercice de ses fonctions et une policière a été grièvement blessée. Foto Fabrizio Pizzolante

L'automobiliste, qui, en avril 2018, s'était soustrait à un contrôle de police, a écopé ce jeudi d'une amende de 1 000 euros et d'une interdiction de conduire de 18 mois. Pour rappel, il n'était plus poursuivi pour homicide involontaire et coups et blessures involontaires, depuis mars dernier.

Pour mémoire, dans la nuit du 13 au 14 avril 2018, un policier luxembourgeois est décédé dans l'exercice de ses fonctions et une policière a été grièvement blessée, après une course poursuite entre un automobiliste et deux voitures de police à Lausdorn, sur la N7, dans le nord du pays.

Au-delà du conducteur qui a fait demi-tour pour se soustraire au contrôle policier, une deuxième personne avait été inculpée. Il s'agit de l’agent de police qui a percuté avec une camionnette de la police un second véhicule de service. Le conducteur de ce dernier (le policier décédé) aurait entamé une manœuvre après s’être brièvement arrêté pour prendre des renseignements auprès d’un autre automobiliste. Poursuivi pour homicide involontaire et de coups et blessures involontaires, l'agent en question a finalement été acquitté ce jeudi. Le tribunal a ainsi estimé que le policier décédé est le principal responsable de l’accident qui lui a coûté la vie.