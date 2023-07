Le Luxembourg en bref: Pas d'inquiétude pour les retraites

Plusieurs effractions ont été enregistrées par la police ces dernières 24 heures. Dans le nord du pays, un cambriolage dans un bar à Doncols et des braquages de véhicules à Urspelt ont été signalés. Au cours de l'enquête, quatre auteurs présumés ont été identifiés puis arrêtés, indiquent les forces de l'ordre. Une plainte pénale a été déposée.

De plus, plusieurs braquages de véhicules ont été signalés dans la nuit de mardi à mercredi. Ceux-ci se sont déroulés rue du Verger à Bonnevoie dans la capitale, rue de Luxembourg à Pontpierre et rue du Laboratoire à Luxembourg-Gare. Dans tous les cas, des preuves ont été obtenues et des enquêtes ont été ouvertes, concluent les forces de l'ordre.